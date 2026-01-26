В России могут ввести добровольный самозапрет на платежи в видеоиграх

В России началось активное обсуждение возможного введения механизма самозапрета на платежи в компьютерных играх. Инициатива направлена на защиту пользователей от необдуманных трат и киберпреступлений в игровой среде.

Правовые рамки для цифровых миров

Современная игровая индустрия требует четкой институционализации и правового регулирования. Преступность в виртуальных пространствах обладает широким спектром и выходит далеко за рамки имущественных преступлений. Реальную угрозу представляют мошенничество с виртуальными активами, вербовка в экстремистские сообщества и распространение запрещенного контента через внутриигровые коммуникации, сообщает RuNews24.ru.

Существующие прецеденты причинения реального вреда здоровью через игровые механизмы подтверждают давно назревшую потребность в установлении государственного контроля.

Позиция депутатов

В парламенте обсуждается тема предоставления гражданам возможности устанавливать добровольный самозапрет на платежи в видеоиграх. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По мнению инициаторов, данная мера должна защитить людей от противоправных действий и импульсивных расходов, совершаемых под влиянием мошенников или игровых механик.

Депутаты направили соответствующее обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой оценить целесообразность проработки такого механизма. В письме указано, что в российской правовой системе до сих пор отсутствует специальное регулирование сферы компьютерных игр, включая внутриигровые платежи, что создает правовой вакуум.

Аналогичные меры в других сферах

Инициатива о самозапрете на игровые платежи вписывается в общий тренд на расширение инструментов добровольного самоограничения для граждан. Ранее Государственная дума приняла закон, позволяющий устанавливать самозапрет на участие в азартных играх через портал «Госуслуги» или МФЦ, который вступит в силу 1 сентября 2026 года. С 1 марта 2025 года действует закон о самозапрете на выдачу кредитов, также направленный на защиту от мошеннических схем.

Официальная статистика МВД указывает на актуальность проблемы. Так, за 10 месяцев 2025 года было зафиксировано около тысячи преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах. Больше половины краж осуществляется через игровые платформы, а ущерб от киберпреступлений против детей оценивается в 850 миллионов рублей.