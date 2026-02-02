В феврале часть российских пенсионеров могут получить повышенные выплаты

Ряд российских пенсионеров получит повышенные выплаты в феврале 2026 года. Основные прибавки предусмотрены для граждан, достигших 80-летнего возраста или получивших I группу инвалидности.

Повышение пенсий для старшего поколения

С 1 февраля вступают в силу изменения в начислении страховых пенсий для отдельных категорий граждан. Право на удвоенную фиксированную выплату получат пенсионеры, которым в январе исполнилось 80 лет. После январской индексации базовая сумма составляет 9,6 тысячи рублей.

Для указанной возрастной категории она автоматически увеличивается вдвое, до 19,1 тысячи рублей. Аналогичное повышение предусмотрено для граждан, получивших I группу инвалидности в январе 2026 года. Перерасчет производится в беззаявительном порядке, что означает отсутствие необходимости обращаться в Социальный фонд России.

Пенсионерам старше 80 лет также полагается ежемесячная надбавка за уход, размер которой в текущем году составляет 1,4 тысячи рублей. Эти меры направлены на усиление поддержки наиболее уязвимой с финансовой точки зрения возрастной группы.

Дополнительные основания для увеличения выплат

Помимо достижения 80-летнего возраста, основанием для перерасчета пенсии в большую сторону может стать изменение семейного статуса или состава семьи. Например, при появлении иждивенцев у пенсионера фиксированная выплата увеличивается. Для оформления такой надбавки требуется подать заявление в Социальный фонд России и предоставить подтверждающие документы.

К ним относятся справки о доходах, родстве, совместном проживании, а также документы из образовательных учреждений, если иждивенцем является студент. Отдельная государственная поддержка предусмотрена для матерей-героинь. С 1 января 2026 года им назначается ежемесячная выплата в размере 72,4 тысячи рублей.

При выходе на пенсию эта категория граждан имеет право на дополнительную ежемесячную надбавку в размере 36,5 тысячи рублей. Для ее назначения необходимо обратиться в Соцфонд с заявлением до 30 июня 2026 года.

Февральская индексация социальных выплат

Параллельно с пенсионными изменениями с 1 февраля проходит плановая индексация широкого спектра социальных пособий и выплат. Основной коэффициент индексации составит 6,8%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год.

В первую очередь это коснется выплат семьям с детьми. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 737,2 тысячи рублей, на второго — до 974,2 тысячи рублей. Вырастет единовременное пособие при рождении ребенка, которое составит 28,8 тысячи рублей.