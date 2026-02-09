В 2026 году семьи с низким доходом могут получить бесплатное жилье

Семьи с низким доходом имеют право на комплекс мер государственной поддержки. В перечень входят денежные пособия, льготы на оплату ЖКУ, бесплатное питание для школьников и возможность получения жилья по социальному найму.

Малоимущие и малообеспеченные семьи

Ключевым критерием для получения статуса малоимущей семьи является уровень среднедушевого дохода. Он должен быть ниже величины прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе проживания семьи. Расчет производится за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в органы социальной защиты.

В доход включаются все поступления до вычета налогов: зарплата, пенсии, стипендии, доходы от бизнеса, проценты по вкладам и другие выплаты. Расчет учитывает доходы всех совместно проживающих членов семьи, ведущих общее хозяйство: супругов, их детей, родителей, братьев и сестер. После подтверждения статуса семья получает справку, которая дает право на льготы.

Понятие «малообеспеченная семья» часто применяется при назначении конкретных пособий. Здесь действует комплексная оценка нуждаемости. Помимо дохода, оценивается имущественная обеспеченность семьи. Закон устанавливает допустимые нормы владения имуществом.

Так, семья может владеть одной квартирой или несколькими, если их суммарная площадь не превышает 24 квадратных метров на человека, одним домом, одним гаражом или машино-местом, земельным участком не больше 0,25 гектара в городе или одним гектаром в сельской местности, а также одним автомобилем младше пяти лет. Для многодетных семей или семей с инвалидами некоторые нормативы увеличены.

Также действует так называемое «правило нулевого дохода». Оно означает, что трудоспособные взрослые члены семьи должны иметь легальный доход либо уважительную причину его отсутствия.

Виды государственной и региональной поддержки

Поддержка малообеспеченных семей осуществляется на федеральном и региональном уровнях. Ключевой федеральной мерой является единое пособие для семей с детьми, которое объединило несколько прежних выплат. Его размер дифференцирован и составляет 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума региона в зависимости от степени нуждаемости. В среднем по стране в 2026 году это примерно 18,9 тысячи рублей соответственно, в регионах он будет различаться.

Пособие назначается на каждого ребенка до 17 лет. Для оформления необходимо подать заявление через «Госуслуги» или в клиентскую службу Социального фонда России.

Помимо этого, малоимущие семьи имеют право на ряд льгот. В сфере образования дети могут получать бесплатное питание в школе, хотя эта гарантия закреплена не во всех регионах. Студенты из таких семей, обучающиеся на бюджете, получают социальную стипендию (минимум 2,5 тысячи рублей в месяц).

Важным направлением является жилищная поддержка. Семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут встать на учет для получения жилья по договору социального найма или субсидии на его приобретение. Условия учета определяются региональным законодательством. Также предусмотрены компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. На федеральном уровне многодетные семьи имеют скидку не меньше 30% на оплату ЖКУ.

Во многих регионах действуют собственные программы адресной помощи. Она оказывается в денежной или натуральной форме (продуктовые наборы, вещевая помощь) при наступлении трудной жизненной ситуации, такой как пожар, кража или смерть члена семьи.