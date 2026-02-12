Петебуржцы тратят на гаджеты для здоровья 9 тысяч в год – исследование Авито

Каждый четвертый житель Санкт-Петербурга использует специальные устройства для контроля здоровья, а среднегодовые траты на такие технологии составляют около 9000 рублей. Такие данные показал опрос, проведенный технологической платформой Авито.

Как сообщили в пресс-службе Авито, подавляющее большинство жителей Санкт-Петербурга — 9 из 10 — интересуются темой здоровых привычек. При этом 26% респондентов уже ведут здоровый образ жизни, а 23% не только следят за питанием и активностью, но и применяют для этого специальные гаджеты.

Наиболее активно технологиями пользуется молодежь 18-24 лет (31%). Чаще всего петербуржцы выбирают фитнес-браслеты (30%), умные весы (29%) и смарт-часы (26%). Поколение Z чаще использует приложения для подсчета калорий (21%), трекеры сна (18%) и умные будильники (15%), а горожане старше 45 лет — тонометры и глюкометры (45-60%). Основные цели использования — контроль общей активности и калорий (59%), измерение давления (51%) и пульса (47%). Молодежь также следит за качеством сна (41%), составом тела (37%) и уровнем стресса (30%). Средняя сумма расходов на подобные устройства и приложения составляет около 9000 рублей в год.

При этом 21% горожан укладывается в 5000 рублей, а 8% тратят более 30000 рублей. Покупают гаджеты в основном на онлайн-площадках (49%) или в специализированных магазинах (32%). Тренд на ЗОЖ набирает силу: 61% опрошенных стали больше интересоваться здоровыми привычками в последние годы. Самыми популярными практиками стали отказ от алкоголя и курения (47%), соблюдение режима сна (45%) и прием витаминов (46%). Женщины чаще следят за водным балансом (43% против 28% у мужчин) и питанием (36% против 30%), а мужчины чаще внедряют регулярные физические нагрузки (37% против 32%).