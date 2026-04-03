Российские хоккеисты отличились передачами и голами в 14 встречах НХЛ

В ночь на пятницу в НХЛ прошло 14 матчей с участием российских игроков. Кирилл Капризов помог «Миннесоте» выйти в плей-офф, забросив свою 40-ю шайбу в сезоне. Никита Кучеров вернулся после болезни и эффектным голом опередил Нэйтана Маккиннона в бомбардирской гонке.

Нападающий клуба «Миннесота» Кирилл Капризов помог команде обыграть «Ванкувер» со счетом 5:2 и досрочно выйти в плей-офф. Хоккеист набрал два очка, забросив 40-ю шайбу в сезоне.

Правый крайний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустил две последние встречи марта из-за болезни, но в матче с «Питтсбургом» со счетом 6:3 набрал три очка. Он бросил от борта и попал в ближнюю девятку. Кучеров опередил Нэйтана Маккиннона в бомбардирской гонке и теперь уступает лидеру Коннору Макдэвиду только одно очко.

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов оформил дубль в матче с «Тампой», забив с бэкхенда и дальним выстрелом. Игрок клуба «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин забросил 11-ю шайбу в сезоне. В меньшинстве он организовал контратаку и мощным броском с дальней дистанции поразил ворота «Коламбуса».