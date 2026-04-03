Представители «Сбербанка» назвали причины сбоя работы банковских сервисов

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Утром третьего апреля произошел сбой в эквайринговой и банкоматной сети «Сбербанка». Часть пользователей не смогла оплатить покупки и снять деньги в банкоматах. За сутки поступило 9,4 тысячи жалоб на нестабильную работу сервисов.

В пятницу из-за сбоя в эквайринговой и банкоматной сети «Сбербанка» у некоторых пользователей не получалось оплатить покупки и снять средства в банкомате. Также наблюдались затруднения при оплате картой через платежные терминалы.

В пресс-службе «Сбербанка» сообщили, что часть клиентов испытывает сложности с использованием сервисов. На данный момент специалисты компании работают над восстановлением системы. Также представители банка извинились за доставленные неудобства.

По данным сервиса «Даундетектор», за сутки на неполадки в работе «Сбербанка» пожаловались 9,4 тысячи раз. На Т-банк поступило 1,3 тысячи жалоб, а на Систему быстрых платежей — 703. Проблемы фиксировали в Москве и Подмосковье, Самарской и Новосибирской областях, а также в Петербурге.

Пользователи из Самарской области, Башкирии, Приморского края, Москвы и Нижегородской области сообщали о проблемах с загрузкой приложения Т-банка. У клиентов ВТБ также не проходила оплата.

Читайте также

Интересное

новости СПб ленобласть полиция погода Россия петербург Санкт-петербург мигранты пулково праздник закон интернет деньги васильевский остров ЗакС ученые задержание кадры Госдума бизнес банки жильё ребенок Всеволожский район штраф производство безопасность пенсии мошенники пенсионеры автомобили кхл реклама хоккей железная дорога белоруссия больница ограничения законопроект кирилл поляков форум пенсия Александр Колесов проекты общественный транспорт

Новости дня

Деньги

В Госдуме напомнили о минимальном уровне пенсий неработающих граждан в регионах

Деньги

Средний размер пенсии неработающих россиян достиг отметки в 25,6 тысячи рублей

Общество

Нарощенные ресницы вышли из моды в 2026 году

Общество

Католическая Пасха в 2026 году наступит на неделю раньше православной

Технологии

Ученые научились предсказывать сбои в работе Интернета до жалоб пользователей

Общество

Ларисе Долиной грозит штраф в 100 млн рублей из-за загрязнения ручья на участке

Общество

В Петербурге принудительно госпитализировали двух больных туберкулезом

Общество

Преподавателя из Петербурга поместили под домашний арест за взятки

Спорт

Российские хоккеисты отличились передачами и голами в 14 встречах НХЛ

Общество

В Петербурге региональный маткапитал разрешат тратить на окна и двери для дач

Новости

Снять без комиссии и первыми: в долгосрочной аренде Авито Недвижимости

Общество

В Люберцах и Котельниках ввели запрет на аренду самокатов

Общество

В 2025 году родильный дом на Васильевском острове принял четыре тысячи родов

Общество

В Смольном потратят больше 21 млн рублей на пять ковровых дорожек

Город

Безопасность во всем: как новый OMODA C5 защищает водителя и пассажиров

Общество

Группа BTS выпустила клип с отсылками к фильму «Олдбой»

Город

JAECOO J6: новый взгляд на внедорожники в эпоху технологичного комфорта

Общество

Звезде сериала «Моя прекрасная няня» могло бы исполнится 55 лет

Общество

Колесов предупредил о похолодании в Петербурге на выходных

Транспорт

В Петербурге уделили внимание укреплению безопасности на железной дороге

Бизнес-вести

На форуме в Петербурге снова заговорили о регулировании нестационарной торговли

Общество

Меган Маркл похвалила сына за быструю учебу катанию на лыжах

Транспорт

Специалисты Петербурга смогут участвовать в инфраструктурных проектах Африки

Общество

Россияне не могут оплатить покупки по картам и кьюар-кодам

Транспорт

Петербуржцам напомнили о бесплатном проезде для детей-инвалидов

Новости

В Ивангороде на встрече с жителями обсудили вопросы теплоснабжения

Общество

Певица Клава Кока объявила о романе с блогером Дмитрием Масленниковым

Новости

Полиция раскрыла схему фиктивных браков с мигрантами в Василеостровском районе

