Представители «Сбербанка» назвали причины сбоя работы банковских сервисов

Утром третьего апреля произошел сбой в эквайринговой и банкоматной сети «Сбербанка». Часть пользователей не смогла оплатить покупки и снять деньги в банкоматах. За сутки поступило 9,4 тысячи жалоб на нестабильную работу сервисов.

В пятницу из-за сбоя в эквайринговой и банкоматной сети «Сбербанка» у некоторых пользователей не получалось оплатить покупки и снять средства в банкомате. Также наблюдались затруднения при оплате картой через платежные терминалы.

В пресс-службе «Сбербанка» сообщили, что часть клиентов испытывает сложности с использованием сервисов. На данный момент специалисты компании работают над восстановлением системы. Также представители банка извинились за доставленные неудобства.

По данным сервиса «Даундетектор», за сутки на неполадки в работе «Сбербанка» пожаловались 9,4 тысячи раз. На Т-банк поступило 1,3 тысячи жалоб, а на Систему быстрых платежей — 703. Проблемы фиксировали в Москве и Подмосковье, Самарской и Новосибирской областях, а также в Петербурге.

Пользователи из Самарской области, Башкирии, Приморского края, Москвы и Нижегородской области сообщали о проблемах с загрузкой приложения Т-банка. У клиентов ВТБ также не проходила оплата.