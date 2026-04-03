Преподавателя из Петербурга поместили под домашний арест за взятки

Суд отправил под домашний арест старшего преподавателя СПбГАСУ. Мужчину обвиняют в получении взяток от студентов за ликвидацию академических задолженностей.

Фрунзенский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении преподавателя Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ).

По версии следствия, с апреля 2024 года по май 2025 года студенты с долгами по предметам преподавателя через посредников переводили ему по десять тысяч рублей в качестве взятки.

Получив деньги, он закрывал задолженности, хотя некоторые студенты так и не выполнили нужные задания. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Суд отправил преподавателя под домашний арест до 30 мая. Для обоих посредников избрали запрет определенных действий.