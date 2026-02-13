Социальная архитектура — сфера практической деятельности и научного познания

«Для Петербурга День российской науки — это особый праздник: наш город исторически является кузницей кадров и центром фундаментальных открытий. Отрадно, что государство под руководством Президента последовательно восстанавливает престиж учёного.

Хочу подчеркнуть, что мы ушли от 90-х, когда наука выживала. Сейчас — время, когда она определяет суверенитет страны. И важно, что сегодня внимание уделяется не только физике или инженерии. Отдельно поддерживаю курс на развитие социальной архитектуры. Это не просто модный термин, а ответ на запрос общества: людям нужны не абстрактные теории, а работающие механизмы, которые улучшают их жизнь здесь и сейчас.

Сегодня, когда против нас ведётся гибридная война, гуманитарии должны давать инструменты для сохранения гражданского мира, укрепления традиционных ценностей и поддержки патриотического воспитания.

Я вижу вектор развития в прикладном характере. Социология, психология и регионоведение должны работать в связке с IT и цифрой. Нам нужно не просто «исследовать общество», а предлагать Госдуме, Законодательным собраниям и правительствам регионов готовые решения — «социальные технологии». Мы должны понимать, как правильно доносить государственную повестку до молодёжи, как с помощью «мягкой силы» удерживать таланты в родных городах.

Социальная архитектура помогает власти не угадывать желания людей, а получать чистую обратную связь. Вместо того чтобы строить «усреднённые» поликлиники, мы проектируем среду под запрос конкретного микрорайона.

Кадровая политика сегодня — это не только про «кого назначить», но и про то, как человек понимает запросы людей. Социальная архитектура даёт эту оптику. Только так мы воспитаем новую элиту — служилую, умную, русскую.

Петербург готов делиться своими наработками с регионами. Наука должна служить людям, а партия «Единая Россия» создаёт все условия для того, чтобы лучшие научные разработки доходили до каждого муниципального совета.