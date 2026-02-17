Прокуратура потребовала отремонтировать флигель Каменноостровского дворца

Сотрудники прокуратуры проверили состояние объекта культурного наследия федерального значения на Каменноостровском проспекте. Здание передано в аренду коммерческой организации.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения при содержании памятника «Флигель у оранжереи (гауптвахта)», который входит в ансамбль Каменноостровского дворца. Дело в том, что арендатор объекта не проводил необходимые ремонтные работы, из-за чего на стенах памятника образовались сколы и трещины.

На основании результатов проверки прокуратура внесла представление руководителю организации, а также возбудила административное дело по части 2 статьи 7.24 КоАП. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В настоящее время устранение нарушений остается на контроле надзорного ведомства.