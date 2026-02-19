Гендиректор ЦСР Смелов предложил альтернативу массовой льготной ипотеке

Генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов предложил решить жилищный вопрос в России через развитие «доходных домов» и адресную ипотеку. По его мнению, льготные кредиты следует жестко привязывать к демографическим показателям.

Смелов в разговоре NEWS.ru заявил, что решение жилищного вопроса в России возможно через масштабирование цивилизованной аренды и адресную ипотеку. По его словам, необходимо развивать государственный рынок «доходных домов». Это увеличит предложение качественного жилья и сделает его доступнее для семей, которые пока не готовы к покупке.

Эксперт считает, что льготную ипотеку следует жестко привязывать к демографии. По его мнению, сниженную ставку в 2–3 процента можно предоставлять семьям при рождении третьего ребенка с привязкой к норме жилплощади — не меньше 18 квадратных метров на человека. Это позволит исключить приобретение малогабаритных квартир в инвестиционных целях и стабилизировать рынок.

Смелов пояснил, что проблема недоступности жилья связана в том числе с неадресными льготными программами. По его словам, семейная ипотека почти не повлияла на рождаемость из-за размытых условий, но способствовала росту инвестиционного спроса и цен. Эксперт напомнил, что средняя площадь купленной по программе квартиры сократилась с 60 квадратов в 2020 году до 39,8 квадрата в 2025-м.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что ипотека станет доступной для широких слоев населения только после устойчивого замедления инфляции.