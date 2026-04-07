В Петербурге не ожидается подорожания яиц перед Пасхой

В крупных торговых сетях Санкт-Петербурга перед Пасхой не ожидается роста цен на яйца и продукты для куличей. Ретейлеры заранее формируют запасы с учетом праздничного спроса.

Повышения цен на яйца и продукты для приготовления куличей перед Пасхой в Петербурге не прогнозируют. Председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова в беседе с ТАСС сообщил, что крупные сети заранее формируют запасы и планируют закупки с учетом увеличения спроса в праздничную неделю.

В АКОРТ отметили, что системная работа торговых сетей помогает удерживать цены на базовые продукты. Ретейлеры заранее учитывают предпраздничный спрос и формируют ассортимент пасхальных товаров, что предотвращает колебания цен на яйца.

Ассоциация оценила, что набор продуктов для приготовления классического кулича в Петербурге в 2026 году стал на девять процентов дешевле по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее снижение цен отмечено на сливочное масло, при этом готовые куличи в торговых сетях продаются от 40 рублей. По словам Богданова, стоимость ингредиентов для пасхальной выпечки в Петербурге соответствует среднероссийскому уровню.