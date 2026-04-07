Новый сериал по «Гарри Поттеру» столкнулся с волной хейта

Студия HBO готовит к выходу новый сериал по «Гарри Поттеру», который уже вызвал шквал критики. Поклонники переживают за психику детей-актеров, взрослые члены команды получают угрозы убийством, а сам проект обвиняют во вторичности и риске быть закрытым после первых сезонов.

Для съемок компания построила мини-город недалеко от Уотфорда стоимостью около миллиарда фунтов стерлингов. В городке есть школа и медцентр, чтобы дети-актеры могли жить на площадке и продолжать учебу. По данным издания Variety, школа работает по будням с 5:30 до 20:30, чтобы юные актеры занимались между ночными репетициями и съемками на натуре.

Психологи обеспокоены тем, что взросление в полностью изолированной среде может быть опасным. Инсайдеры сообщают о драках и буллинге среди 12-летних актеров. Больше всего угроз получает Паапа Эссьеду, который исполнил роль Северуса Снейпа. Фанатов не устроила внешность чернокожего исполнителя, ему пишут с требованием уволиться.

Глава HBO Кейси Блойс заявил, что сериал не будет выходить каждый год из-за большого объема работы. Так, каждый сезон посвящен одной книге, и к финалу юным актерам может быть уже за двадцать. Однако новому исполнителю роли Дамблдора к концу съемок будет почти 100 лет. Зрители опасаются, что актер не доживет до финала.

Кроме того, критики обвиняют HBO во вторичности. Эксперты отмечают, трейлер повторяет визуал фильмов 25-летней давности вплоть до длины и густоты бороды Хагрида. Причина может скрываться в сохранении эстетики бренда для продажи товаров и билетов в тематические парки, которые приносят Джоан Роулинг большую часть дохода.