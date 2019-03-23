Более 100 заборов и ворот уничтожили в Петербурге за год

Проверка и ликвидация совершается только по заявлению местных жителей. Фото: https://pixabay.com

Проверка и ликвидация совершается только по заявлению местных жителей. Фото: https://pixabay.com

Только за два месяца 2019 года Комитет по контролю за имуществом Петербурга отреагировал на 33 заявления петербуржцев.

Однако установленные на территории жилых домов или комплексов ворота, заборы и другие ограждения не всегда являются незаконными. Сотрудники комитета по контролю за имуществом выезжали за весь 2018 год и два месяца 2019 года 138 раза. Выезд совершается только по заявлению местных жителей. Без разбирательства владельцам установленных сооружений выносят предупреждение о ликвидации. Где-то это требуют сделать в течении 10 дней, где-то за больший временной промежуток.

Жалобы поступают от граждан, ругающихся на отгородившихся соседей, от местных администраций, депутатов, правоохранителей, коммунальщиков, любых юрлиц.

Однако иногда ситуация выходит из-под контроля, как это было на улице Заслонова. 19 марта товарищество собственников жилья дома №11 по улице Константина Заслонова сумело в кассации обжаловать действия комитета, наказавшего ТСЖ штрафом в 25 тысяч рублей за установленные во дворе ворота.

На якобы незаконную платную парковку пожаловалась местная жительница. Сама ограда была поставлена в 2004 году — однако не самовольно жильцами дома или ТСЖ, а за бюджетные деньги муниципалитета «Владимирский округ».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что квартал в Полюстрово 24-27 в Калининском районе войдет в инвестпрограмму.