В воскресенье в Петербурге ждут снег с дождем и ветром

Средняя температура составит 5 градусов тепла — серьезных перемен на следующей неделе ждать не стоит.

В воскресенье 24 марта в Санкт-Петербурге ждут мокрый снег с дождем, сообщили в МЧС Петербурга и Ленобласти вечером 23 марта. Ночью температура опустится ниже нуля и на дорогах будет скользко.

Спасатели предупреждают о ветре с порывами до 15 м/с. Средняя температура составит 5 градусов тепла, передают синоптики Петербурга.

Сильных изменений в погоде в последнюю неделю марта ждать не стоит, передают синоптики. По данным Яндекс.Погоды, до самого апреля столбик не пойдет выше 6 градусов тепла. В Петербурге будет пасмурно и дождливо.

Тем не менее, в Санкт-Петербург начинают возвращаться перелетные птицы. Иногда они садятся в неожиданных местах: ранее Gazeta.SPb сообщила, что утки сели на озеро, которое должно было быть сквером в Купчино.