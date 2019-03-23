“Утки в городе”: На стихийном озере в сквере Купчино поселились пернатые

В Купчино местные жители теперь могут в сквере не просто гулять, но и наблюдать за полетом чаек. Фото: Ekaterina Palaumova

В Купчино местные жители теперь могут в сквере не просто гулять, но и наблюдать за полетом чаек. Фото: Ekaterina Palaumova

Также местные жители заметили чаек на месте, где должен быть сквер. Пернатые плотно обосновались в стихийном водоеме.

Пожалуй, карту водоемов Петербурга временно стоит обновить. Точно это следует сделать на время оттепели, которая внесла в географию города свои изменения. Так, на улице Пловдинской был замечен довольно большой стихийный водоем. Об этом сообщает в своем Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”.

Водоем настолько большой, что пернатые приняли его за озеро и решили на время заселить его. В Купчино местные жители теперь могут в сквере не просто гулять, но и наблюдать за полетом чаек и степенно проплывающими утками.

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