ОМОН искал незаконный алкоголь и «веселящий газ» в клубах Петербурга

Изъято более 40 литров алкоголя и баллон с закисью азота Фото: группа в "ВК" "Дорожный инспектор"

Изъято более 40 литров алкоголя и баллон с закисью азота Фото: группа в "ВК" "Дорожный инспектор"

В Центральном районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов наведались с проверкой в ночные клубы.

Ночью, 23 марта, ОМОНовцы провели обыск центральных клубов города на предмет контрафактного алкоголя и «веселящего газа», сообщил «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

Сотрудники 28 отдела полиции совместно с прокуратурой Центрального района провели рейды на двух самых «клубных» улицах города на Неве — Думской и Рубинштейна.

В процессе проверки правоохранители изъяли более 40 литров контрафактного алкоголя и баллон с закисью азота.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что ОМОН искал наркотики в барах на Думской.

Рейд прошёл в ночь с 15 на 16 марта. По словам очевидцев, в бары наведались ОМОНовцы — после чего людей оттуда отпускали по одному. За ночь были обследованы почти все: из некоторых, по словам петербуржцев, людей не выпускали до утра.

Молодежь просто валяется по углам в неадекватном состоянии,

— пишут в соцсетях.