Беглов оценил соцобъекты Петербурга и назвал сумму, которая необходима на их развитие

В долгосрочных планах правительства Петербурга довести бюджет города до одного триллиона рублей.

Сумму на развитие социальных объектов Петербурга временно исполняющий обязанности Петербурга Александр Беглов озвучил во время проверки, которую он провел 23 марта в Калининском районе города. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Так, на строительство новых социальных объектов города необходимо порядка 205 миллиардов рублей. В долгосрочных планах правительства Петербурга довести бюджет города до одного триллиона рублей.

Соответствующие программы по развитию социальных объектов города должны быть подготовлены в скором времени и описывать развитие до 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что квартал в Полюстрово 24-27 в Калининском районе войдет в инвестпрограмму.