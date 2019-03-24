Кержаков огорчен разочарованием болельщиков

Михаил Кержаков - вратарь
Михаил Кержаков - вратарь "Зенита". Фото: fc-zenit.ru

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков дал комментарий относительно прошедшей игры с «Аустрией».

Напоминаем, что товарищеский матч между командой «Зенита» и австрийской командой «Аустрия» проходил на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 22 марта. Петербуржцы уступили австрийцам со счетом 3:0.

Вратарь Михаил Кержаков высказался по этому поводу. Он с сожалением сообщил, что они разочаровали болельщиков и счетом, и самой игрой.

Кроме того, Кержаков отметил, что после товарищеского матча на Крестовском острове команде есть на чем подумать и поработать.

Также он заявил, что причина проигрыша была не в настрое, и к предыдущим играм команда готовилась так же.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фанаты “Зенита” во время матча с “Аустрией” вывесили баннер с нецензурной критикой клубного канала.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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