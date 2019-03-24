Фанаты “Зенита” во время матча с “Аустрией” вывесили баннер с нецензурной критикой клубного канала

Матч с “Аустрией” и завершился со счетом 3:0 в пользу австрийского клуба. Фото: Gazeta.SPb

Матч с “Аустрией” и завершился со счетом 3:0 в пользу австрийского клуба. Фото: Gazeta.SPb

Тем самым они хотели показать, что такая лексика полностью дублирует лексику онлайн-канале “Z+”, который запустили недавно для обсуждения каждого матча сине-бело-голубых.

Впервые обсуждение матча на канале ФК “Зенит” прошло 17 март. Тогда в прямом эфире Мария Команда, Сергей Шнуров и не только обсуждали матч 20-го тура чемпионата России против московского “Спартака”. Однако обсуждение вышло далеко за пределы спортивной лексики. Приглашенные гости позволили себе ругаться матом в прямом эфире, что вызвало большое негодование не только у фанатов. После на ведущих обрушилась критика экспертов и простых пользователей.

В субботу, 23 марта, на стадионе “Газпром Арена” прошел матч с “Аустрией” и завершился со счетом 3:0 в пользу австрийского клуба. Скорее всего проигрыш и позволил фанатам достать свои плакаты, которые были направлены адрес клубных маркетологов и создателей онлайн-канала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Семак рассказал о своих впечатлениях от матча с “Аустрией».