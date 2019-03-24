Сборная России играет с командой Казахстана в рамках Евро-2020

Сегодня, 24 марта, в 17:00 по мск в столице Казахстана на стадионе «Астана арена» проходит отборочный матч Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Команды сражаются за возможность выйти из группы.

В стартовом составе сборной России игру начали Дзюба, Черышев, Оздоев, Ахметов, Газинский, Ионов, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес и Гильерме.

Ранее мы уже сообщали, что встречу обслуживает словенская бригада арбитров, которую возглавил Славко Винчич. Его ассистентами стали Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. А роль резервного рефери выполняет Раде Обренович.

Нападающий Артем Дзюба не забивал уже порядка пятнадцати матчей. Последний раз он загнал мяч в ворота противников ещё в октябре прошлого года в игре против «Бордо» в рамках Лиги Европы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Михаил Кержаков огорчен разочарованием болельщиков от игры с австрийцами.