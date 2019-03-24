Сборная России выиграла Казахстан в отборе Евро-2020

Матч отборочного турнира Чемпионата Европ по футболу 2020 года между сборной России и командой Казахстана завершился со счётом 4:0 в пользу России.

Встреча проходила сегодня, 24 марта, в столице Казахстана на стадионе «Астана арена».

Два гола – на 19-й и 45-й минутах – забил Денис Чернышев. Третий мяч в ворота соперников забил в начале второго тайма «зенитовец» Артем Дзюба. Он не забивал уже с октября прошлого года, но смог прервать безголевую серию в 1300 минут.

Последний, четвертый, гол был забит защитником сборной Казахстана Абзалом Бейсебековым в свои ворота.

Предыдущий матч Казахстана с Шотландией завершился победой первых со счетом 3:0. В то время, как матч России и Бельгии завершился поражением нашей команды со счетом 3:1.

Однако сборная России перестроила схему игры, и на поле вышли четыре защитника вместо пяти.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Михаил Кержаков огорчен разочарованием болельщиков от игры с австрийцами.