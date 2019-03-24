Санитарную «полуторку» отреставрируют в Петербурге

Полуторку выпустили в далеком 1937 году. Фото: https://ru.wikipedia.org
Полуторку выпустили в далеком 1937 году. Фото: https://ru.wikipedia.org

Санитарный грузовой автомобиль времен блокады Ленинграда вскоре сможет принять участие в парадах.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Восстановлением старой машины уже занялись сотрудники Военно-медицинского музея Минобороны России, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Известно, что отремонтировать автомобиль не составит большого труда, так как у специалистов есть почти все необходимые подлинные детали. Сейчас их нужно отчистить от ржавчины и только потом эксперты приступят к дальнейшим работам. «Полуторка» после этого станет частью экспозиции музея, а также будет участвовать в парадах.

К слову, автомобилю почти что сто лет – ее выпустили в 1937 году. На таких машинах перевозили раненных во время войны, говорится в издании «Петербургский дневник».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к реставрациям в Петербурге будут привлекать волонтеров.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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