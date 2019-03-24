Разыскиваемый совладелец «Зимней вишни» наконец задержан

Вишневского подозревают в даче взятки. Фото: Pixabay
Вишневского подозревают в даче взятки. Фото: Pixabay

Вячеслава Вишневского подозревают в даче взятки начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области.

О поимке преступника стало известно сегодня, 25 марта. Совладельца сгоревшей «Зимней вишни» удалось поймать в Польше. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Вишневский покинула страну еще в 2016 году – с тех пор правоохранительные органы не могли его задержать и привлечь к ответственности. Теперь наконец это станет возможным – суд арестовал его заочно.

Напоминаем, что всего по делу о пожаре в торговом центре арестовано 15 человек. Среди них есть как собственники помещения, так и руководитель областного МЧС.

Инцидент в «Зимней вишне» случился 25 марта 2018 года. Тогда из огня не смогли спастись 60 человек – большинство из них дети.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что после пожара в Кемерово власти российских регионов пообещали проверки торгово-развлекательных центров.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
арест зимняя вишня
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