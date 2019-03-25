Понедельник порадует ленинградцев снегом и гололедицей

Днем будет идти снег и дождь. Фото: Pixabay
Днем будет идти снег и дождь. Фото: Pixabay

Несмотря на то, что синоптики обещали наступление весны, в регионе продолжают идти осадки.

Сегодня, 25 марта, ночь обещает быть морозной. В некоторых районах Ленинградской области сейчас идет снег. Ранним утром он, скорее всего, прекратится, но вновь вернется спустя какое-то время. Вместе со снегом регион посетит дождь. При этом в светлое время суток воздух прогреется как минимум до двух градусов тепла, а ближе к ночи станет чуть холоднее – правда, где-то столбик термометра опустится до минус шести градусов.

Также спасатели предупреждают о том, что дороги в Ленинградской области до сих пор скользкие. Это значит, что водителям стоит соблюдать скоростной режим и быть внимательнее, а пешеходам также не нужно терять бдительности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Московском районе расцвели подснежники. Петербуржцы с нетерпением ждут по-настоящему теплых деньков и делятся фотографиями цветов в социальной сети.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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