В Московском районе расцвели подснежники

С их появлением можно с уверенностью говорить о том, что В Санкт-Петербурге наступила настоящая весна.

Довольно часто горожане делятся в социальных сетях своим проблемами, но порой появляется время на что-то еще. Так, петербурженка рассказала в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что рядом с ней не происходит ничего плохого, зато она может подарить всем весенней настроение. Горожанка отметила, что на улице Типанова наконец расцвели подснежники. Свои слова она проиллюстрировала фотографией.

К слову, сначала очевидица перепутала их с ландышами, за что ее поругали в комментариях. Там же люди стали делиться другими снимками, сделанными в собственных дворах.

«Уже как две недели цветут. А еще скворцы объявились», — пишет пользователь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в понедельник в Петербурге будет мокрый снег и гололедица.