Рождаемость в Петербурге за год упала на четверть

Население Петербурге увеличилось на 32 тысячи, но, главным образом, за счет мигрантов.

Численность населения Санкт-Петербурга увеличилась на 32 тысячи человек и достигла 5 млн 384 человек, сообщили в правительстве утром в понедельник 25 марта. При этом примерно 27 тысяч из этой цифры — мигранты.

По данным правительства, рождаемость упала на четверть по сравнению с 2017 годом — в этом винят проблемы с рождаемостью в 90-ых, а также то, что женщины сейчас предпочитают заводить детей позже. Сейчас на 1000 человек приходится 64 младенца. По крайней мере, население продолжает увеличиваться.

По данным Росстата, по всей России наблюдается увеличение смертности и падение рождаемости. В Петербурге основными проблемами здоровья становятся рак и сердечные заболевания, сообщили в правительстве.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что петербуржцы стали чаще рожать и чаще умирать.