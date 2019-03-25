Ледокол “Буран” и буксиры ЗВО борются с угрозой наводнения

Корабли вышли колоть лед в Финский залив — затор льда может поднять уровень воды на 10%.

В Санкт-Петербурге корабли Ленинградской военно-морской базы вышли в Финский залив колоть лед, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 25 марта. Сейчас в заливе работают ледокол “Буран” и буксиры. Ледокол к тому же прокладывает дорогу для проходящих кораблей — военные и гражданских, проходящих через Петербург.

Заторные наводнения возникают в конце зимы и проходят довольно быстро — но при этом вода может подниматься на 10%. Зажорные наводнения в начале зимнего сезона наоборот приводят к меньшему подъему воды, но продолжаются дольше. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге подготовили самолеты и вертолеты, чтобы бомбить лед на Неве — заторы могут серьезно “подмочить” Петербург.

Ледокол “Буран” спустили на воду в 1966 году, он постоянно служит в составе Балтийского флота.