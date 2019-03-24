Ледовые заторы в Ленобласти устранит боевая авиация

Ледовые заторы оперативно устранят. Фото: Pixabay
Ледовые заторы оперативно устранят. Фото: Pixabay

Для борьбы с ледовыми заторами в ходе вскрытия водоемов приведены в готовность боевые самолёты и вертолёты Ленинградкой армии ЗВО.

Авиационные средства располагаются на аэродромах в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Воронежской, Курской, Смоленской, Псковской областях и в Карелии. Самолёты и вертолёты приведены в двухчасовую готовность к вылету для устранения ледового затора.

В 26 регионах северо-запада России с местными органами управления взаимодействует Региональный центр управления ЗВО в Санкт-Петербурге.

Для уничтожения ледового затора будут применены авиационные бомбы минимального калибра, сообщили Gazeta.SPb в Западном военном округе.

Оперативно устранение заторов необходимо для того, чтобы избежать угроз гидротехническим сооружениям и возможным разливом рек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге на Неве начался ледоход.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авиация зво ледовые заторы
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