В Ломоносове можно будет купить проездные

Теперь жителям Ломоносова не нужно далеко ездить. Фото: Pixabay

Теперь жителям Ломоносова не нужно далеко ездить. Фото: Pixabay

Теперь жителям города Ломоносов не нужно будет далеко ехать для приобретения или продления проездного билета.

Завтра, 26 марта 2019 года, в городе открывается пункт реализации проездных документов.

Находится пункт будет в здании конечной автобусной станции, которое находится в доме 1 по улице Привокзальной, в 200 метрах от вокзала Ораниенбаум-1, сообщается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

В перечень услуг, оказываемых в пункте, будет входить не только и продление проездных билетов, но и восстановление некоторых нельготных билетов, если они были испорчены.

Пункт будет работать по следующему графику: с понедельника по пятницу – 10:00-19:00, с перерывом на обед 13:00-14:00.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге на популярных маршрутах станет больше автобусов.