Не все эксперты считают, что в 2019 году зарплата в Петербурге стала меньше, чем в 2018

В среднем, по мнению экспертов, зарплата в Петербурге выше, чем в Ленобласти,примерно на 7000 рублей. Фото: Pixabay

В среднем, по мнению экспертов, зарплата в Петербурге выше, чем в Ленобласти,примерно на 7000 рублей. Фото: Pixabay

Средняя зарплата в Петербурге в 2018 году дошла до отметки в 61 тыс.рублей, по данным Смольного, что на 7% выше, чем в 2017. Однако другие эксперты отмечают, что уже в первые месяцы 2019 года средняя зарплата, которая предлагается петербуржцам, равна всего лишь 42,5 тыс. рублей, а в прошлом году она составляла 40 тыс. рублей.

В администрации Санкт-Петербурга подсчитали, что средняя заработная плата в Северной столице в 2018 оказалась равной 61 тыс. рублей. Уровень безработицы в Северной столице 1,5%. Это относительно не высокий уровень, Петербург находится на втором месте по уровню безработицы, на первом Москва с 1,2%. Для сравнения — некоторые регионы Северного Кавказа имеют уровень безработицы более 20%.

Как рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова, по информации Банка данных заработных плат компании, сейчас самые высокие зарплаты у разработчиков ПО – 99,1 тыс. рублей. Также на большие зарплаты могут рассчитывать работники сферы агентских услуг – 80 тыс. рублей, управления и организации производства – 70,4 тыс. рублей, продаж b2b – 70,1 тыс. рублей, эксплуатации информационных систем – 69, 6 тыс. рублей.

В противоположной же части рейтинга, по словам специалиста HeadHunter, с самыми невысокими зарплатами находятся представители сфер, связанных с обеспечением чистоты и благоустройства – 36, 7 тыс. рублей, гостеприимством – 38 тыс. рублей, отделочными работами – 38, 2 тыс. рублей.

Согласно аналитике hh.ru средний уровень дохода, предлагаемый петербуржцам в 2019 году – уже не 60 тыс. рублей и даже не «около того», а 42 тыс. рублей. Этот показатель характеризует ситуацию на рынке труда без учета профессиональной принадлежности соискателей и уровня позиции. Также эксперт замечает, что по данным hh.ru, в 2018 году средняя зарплата была равна 40 тыс. рублей. «В то же время, есть отрасли, где средняя зарплата всё же выше планки в 60 тыс. рублей. Это сферы IT, нефти и газа, добычи сырья, перевозок, логистики, склада, ВЭД и тяжелого машиностроения», — говорит Ирина Жильникова.

Если говорить о разнице в средней зарплате в Петербурге и Ленинградской области, она есть. «По данным из вакансий, открытых на hh.ru в Ленинградской области в 2019 году, средняя предлагаемая заработная плата составляет 35 000 рублей, что ниже петербургского показателя на 7 500 рублей», — говорит

Средняя зарплата в Санкт-Петербурге рассчитывается Петростатом, региональным органом Росстата по Петербургу и Ленобласти. Для этого учитывают сведения от всех объектов хозяйствования: коммерческих и государственных предприятий, малого и среднего бизнеса.