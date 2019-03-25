Евросоюз против признания Трампом суверенитета Израиля над Голанами

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами. Фото: Рixabay
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами. Фото: Рixabay

Израильский премьер-министр назвал этот день подписания документа историческим и заявил, что Израиль не имел друга лучше Дональда Трампа.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ, признающий суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В Евросоюзе против данного признания. Они не считают, что Голанские высоты являются частью Израиля. Также в МИД Франции заявили, что инициатива Трампа нарушает нормы международного права.

Вчера, 24 марта, президент Турции Тайипа Эрдоган заявил, что хочет обсудить случившееся в Генассамблее ООН. Он считает, что инициатива Трампа может спровоцировать новый кризис. А турецкий министр иностранных дел отметил, что все главы МИД стран ОИС крайне удивлены действиями Трампа.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что разведка США узнала о переброске почти 20 российских ракет «Кинжал».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Голанские высоты дональд трамп евросоюз израиль суверенитет
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