Раскрыт план Порошенко в случае проигрыша выборов

Порошенко не намерен уходить из политики. Фото: официальный сайт президента Украины

Порошенко не намерен уходить из политики. Фото: официальный сайт президента Украины

На данный момент риск провалить президентские выборы на Украине, которые пройдут 31 марта, у Петра Порошенко достаточно велик.

Сейчас в предвыборной гоне лидирует шоумен Владимир Зеленский. Вне зависимости от исхода выборов Порошенко намерен оставаться в политике.

Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.

Партию он хочет переименовать из «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в просто «Солидарность». И с ней баллотироваться в Раду.

Худший из исходов для политика – это выбыть из гонки в первом туре. Тогда ему придется «идти в длительный отпуск из-за профнепригодности».

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На данный момент в гонке участвуют 39 кандидатов на пост.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский рассказал за что готов встать на колени перед Путиным.