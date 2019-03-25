Трамп принял в Белом доме Овечкина, Кузнецова и Орлова

В состав "Вашингтон Кэпиталз" входят три игрока из России. Фото: keeperofthecup/ twitter

В состав "Вашингтон Кэпиталз" входят три игрока из России. Фото: keeperofthecup/ twitter

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 25 марта, принял в Белом доме членов хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз».

Команда является действующим чемпионом Национальной хоккейной лиги. Российский хоккеист Александр Овечкин возглавляет «Вашингтон Кэпиталз».

Трамп поблагодарил спортсменов за отличную работу, пожелал им успеха и пожал руки. Кроме того, президент США отметил, что его дочка Иванка Трамп является «другом и огромным фанатом» Александра Овечкина.

Ранее Овечкин случайно встретил Иванку на праздновании с Кубком Стэнли в Вашингтоне и попросил сделать совместную фотографию.

На встречу с Трампом отказались идти трое участников команды. Они заявили, что не разделяют взгляды президента. Один из них – темнокожий канадец Деванте Смит-Пелли – говорил, что ему не нравятся «откровенно расистские и сексистские высказывания» Трампа, сообщает ТАСС.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Евросоюз против признания Трампом суверенитета Израиля над Голанами.