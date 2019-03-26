В Петергофе восстановят памятник солдатам Каспийского полка

Состояние памятника сейчас неудовлетворительно. Фото: Кирилл Белоусов
Состояние памятника сейчас неудовлетворительно. Фото: Кирилл Белоусов

Местный житель направил обращение к временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову с просьбой восстановить памятник.

Обращение было рассмотрено Бегловым и передано председателю Комитета Госдумы по обороне Владимиру Шаманову.

Беглов в ответе на обращение заявил, что памятник военнослужащим 148-го пехотного Каспийского полка, погибшим в период Русско-японской войны, «Каспийцы – товарищам, павшим в войну 1904-1905 годов», который находится в Петергофе, будет восстановлен в течение 60 месяцев. То есть в срок до ноября 2023 года.

На данный момент памятник находится в неудовлетворительном состоянии: утрачены основные бронзовые и медные элементы, три фигуры чинов полка, двуглавый орел, памятная доска, сообщил Gazeta.SPb автор обращения.

Памятник является объектом культурного наследия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге отреставрируют Пискаревский парк.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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