В Петергофе восстановят памятник солдатам Каспийского полка

Местный житель направил обращение к временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову с просьбой восстановить памятник.

Обращение было рассмотрено Бегловым и передано председателю Комитета Госдумы по обороне Владимиру Шаманову.

Беглов в ответе на обращение заявил, что памятник военнослужащим 148-го пехотного Каспийского полка, погибшим в период Русско-японской войны, «Каспийцы – товарищам, павшим в войну 1904-1905 годов», который находится в Петергофе, будет восстановлен в течение 60 месяцев. То есть в срок до ноября 2023 года.

На данный момент памятник находится в неудовлетворительном состоянии: утрачены основные бронзовые и медные элементы, три фигуры чинов полка, двуглавый орел, памятная доска, сообщил Gazeta.SPb автор обращения.

Памятник является объектом культурного наследия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге отреставрируют Пискаревский парк.