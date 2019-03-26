Освещение во Всеволожске обновят и починят до конца года

Власти запустили конкурс до 12 апреля, начальная цена контракта — 12 млн рублей.

Во Всеволожске отремонтируют фонари и заменят сломанные до конца года, сообщили в администрации Всеволожского района Ленобласти. Власти уже запустили конкурс, на которые сейчас выделяют 12 млн рублей из местного бюджета. Компанию, которая займется работами по освещению в городе, выберут после 12 апреля, когда прием заявок заканчивается.

Кроме ремонта сломанных фонарей и ламп наружного освещения, подрядчику придется почистить и покрасить те элементы освещения, которые того требуют. До конца года победитель аукциона должен будет следить за состоянием освещения в городе и исправлять все поломки, передают в администрации района.

Не уточняется, будет ли новое освещение энергосберегающим и планируют ли власти делать какие-то шаги к сокращению энергопотребления подобным способом. По данным “Ленсвета”, в Санкт-Петербурге примерно 11% наружных светильников ведомства являются светодиодными.

Напомним, Gazeta.SPb сообщила об итогах работ экологических служб за неделю.