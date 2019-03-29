Гражданин рассказал Пенсионному фонду о возможном мошенничестве

Некая «юридическая фирма», по словам обратившегося на прямую линию ПФР , предложила ему рассчитать пенсию и пообещала, что так она увеличится в разы, однако пенсию может начислять и перерассчитывать только Пенсионный фонд. В целом на прямую линию позвонило почти 500 человек — большинство вопросов были стандартными, рассказал специалист

Накануне, в Отделении Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прошла прямая линия с гражданами. Всего поступило 459 звонков, на них отвечали сотрудники Отделения и Управления ПФР по городу и области.

Представитель ОПФР по Петербургу и Ленобласти Анна Саватеева выделила такое обращение. Гражданин рассказал, что ему позвонили из «юридической фирмы» и предложили «повысить» пенсию за счет страховых взносов. Пообещали, что из-за этого пенсия увеличится в разы. Однако, отмечает Анна Саваеева, до этого в ПФР поступали сообщения граждан о том, что за оформление такими «юристами» заявлений в ходе «бесплатной» консультации берутся деньги, и суммы бывают достаточно высокими.

Поэтому Анна Саватеева просит всех граждан, связанных с пенсией, понять, что только Пенсионный фонд РФ имеет право начислять и перерассчитывать пенсии. Если же у людей есть вопросы по этому поводу, можно обойтись без посредников, а просто обратиться к специалистам ПФР – придя в офис или отправив письменное обращение.

Анна Саватеева отметила, что больше всего вопросы касались локального уровня – Петербурга и области. В частности, размера пенсии. Сегодня средняя пенсия неработающих пенсионеров, по словам специалиста, такая: Петербурге – 16 839,81 рублей, в Ленобласти – 15 621,03 рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что жителей Петербурга и Ленобласти из всех вопросов, связанных с пенсиями, особенно беспокоит размер выплат. По статистике на 2018 год, пенсии в Петербурге были выше, чем в среднем по России, на 1600 рублей, а в Ленобласти — на 400 рублей.