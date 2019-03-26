Жителей Петербурга напугало «чудовище» в Неве

На странице сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 26 марта, была опубликована видеозапись странного бурления воды.

При просмотре ролика складывается ощущение, что из глубин реки Невы сейчас вылезет какое-то чудовище.

Подписчики сообщества назвали происходящее на видео – «Невский Кракен». Кракен – это мифическое морское чудовище гигантских размеров.

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга объяснил происходящее. Оказалось, что в том месте находится водопроводная станция и точка водозабора.

Сотрудники «Водоканала» рассказали, что пугающий эффект возникал из-за продува труб с решеткой, на которых скапливается большое количество мелкого мусора и тины.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ильина вернули на упразднённую ранее должность замглавы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.