Жителей Петербурга напугало «чудовище» в Неве

На странице сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 26 марта, была опубликована видеозапись странного бурления воды.
При просмотре ролика складывается ощущение, что из глубин реки Невы сейчас вылезет какое-то чудовище.
Подписчики сообщества назвали происходящее на видео – «Невский Кракен». Кракен – это мифическое морское чудовище гигантских размеров.
ГУП Водоканал Санкт-Петербурга объяснил происходящее. Оказалось, что в том месте находится водопроводная станция и точка водозабора.
Сотрудники «Водоканала» рассказали, что пугающий эффект возникал из-за продува труб с решеткой, на которых скапливается большое количество мелкого мусора и тины.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ильина вернули на упразднённую ранее должность замглавы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.