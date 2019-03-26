Ильина вернули на упразднённую ранее должность замглавы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Михаил Ильин ранее занимал эту должность, но она была упразднена в связи с тем, что дублировала функции других должностей. Инициатором возврата позиции выступил Министр внутренних дел РФ.

Как сообщает “Фонтанка” сегодня, полковника Михаила Ильина вернули в главк. Приказ о назначении Ильина был подписан 21 марта нынешнего года.

Стоит отметить, что совсем недавно должность заместителя начальника полиции по Петербургу и Ленинградкой области была упразднена. Восстановление штатной единицы инициировал Министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он и убрал из ведомства штатную единицу ранее.

Напомним, Михаил Ильин занимал должность заместителя начальника Ленинградской областной полиции с 2014 года.

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