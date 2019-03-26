Прокачанные тела показали в Гатчине

Чемпионат Ленинградской области по бодибилдингу и фитнесу проходил в 12 номинациях. Фото: https://pixabay.com
Чемпионат Ленинградской области по бодибилдингу и фитнесу проходил в 12 номинациях. Фото: https://pixabay.com

Зрелищное шоу организовала Федерация Ленинградской области по бодибилдингу и фитнесу. А ее поддерживал местный спортивный комитет.

Более 200 “прокачанных тел” продемонстрировали в кинотеатре “Победа” в Гатчине. Об этом сообщает издание “Гатчинская правда”. Конкурс прошел в минувшие выходные. На конкурс, организованный Федерацией Ленинградской области по бодибилдингу и фитнесу и районным комитетом прибыли, как молодые, так и “прокачанные” спортсмены.

Чемпионат Ленинградской области по бодибилдингу и фитнесу проходил в 12 номинациях. Участники соревновались в классическом бодибилдинге и в номинации фит-модель, а также фитнес-бикини.

Спортивный Гатчинский спортивно-оздоровительный комплекс “Атлетик Клуб” также внес свою значительный вклад в организацию столько зрелищного шоу, отмечает “Гатчинская правда”.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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