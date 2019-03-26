В петербургском метро рассказали об освещении на станциях

Скоро на многих станциях поменяют освещение. Фото: Pixabay
Скоро на многих станциях поменяют освещение. Фото: Pixabay

Сотрудники подземки продолжают отвечать на часто задаваемые вопросы пассажиров.

Сегодня, 26 марта, стало известно, почему искусственное освещение на разных станциях неодинаковое. Работники «Петербургского метрополитена» заверили, что на это есть две причины. Во-первых, освещение должно соответствовать всех нормам, а, во-вторых, при его подборе учитывается архитектурное строение каждого объекта.

В подземке также отметили, что в скором времени его будут менять – на смену обычным светильникам придут светодиодные. Такие уже установлены, например, на станциях «Московская» и «Площади восстания». Сотрудникам метро кажется, что такие светильники намного удобнее – свет от них ярче и комфортнее для глаз. Несмотря на все нововведения, все будет выглядеть, как и прежде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бизнес не хочет запрета звуковой рекламы в петербургском метро.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
метро освещение
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