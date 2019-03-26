Снег задержится в Петербурге до конца марта

Синоптики уверены, что осадки будут идти как минимум еще три дня.

Сегодня, 26 марта, погода удивила петербуржец в очередной раз. Еще в начале недели было солнечно и тепло, а спустя день пошел снег и резко похолодало. Эксперты рассказывают, что так и будет в ближайшие дни. В среду, 27 марта, в светлое время суток будет держаться плюсовая температура – воздух прогреется до шести градусов. Снег, скорее всего, на время перестанет идти.

В четверг, сообщают синоптики, прогноз примерно такой же – горожанам лучше иметь при себе зонтик, так как могут пойти осадки в виде мокрого снега. Как итог, в Санкт-Петербург вновь возвращается гололедица. Зато сильного ветра специалисты не предвидят, говорится в сообщении ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Эксперты спешат утешить петербуржцев, так как весна все-таки не за горами – уже в пятницу потеплеет до плюс 10 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Петербурга обсуждают утренний снег в соцсетях.