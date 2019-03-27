Движение по Новому шоссе закроется на месяц

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сообщает о том, что с 28 и 29 марта движение будет ограничено на четырех участках.

С 28 марта по 24 апреля закроется Новое шоссе от Сестрорецкого шоссе до Белоостровского шоссе в связи с проведением работ по установке временного ограждения. Работы проводит организация АО «ЗСД».

С 28 марта по 25 мая будет ограничено движение по мосту через Ушковский ручей на Советском переулке в посёлке Ушково. Работы проводит СПБ ГБУ «Мостотрест». ГАТИ предлагает маршрут объезда: Советская улица, Приморское шоссе, Уютная улица, Детская улица.

С 28 марта по 26 апреля движение по улице Коллонтай у Искровского проспекта будет остановлено по причине продолжения реконструкции инженерных сетей. Работы проводит ООО «Строительный Альянс».

С 29 марта по 01 апреля транспорт не будет ходить по Сиреневому бульвару от проспекта Художников до улицы Ивана Фомина. Это связано с реконструкцией тепловой сети, которую проводит ООО «СК Сеть Энерго».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что памятники деревянного зодчества оценят по 100-бальной шкале.