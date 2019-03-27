Маркизио рассказал за что любит Петербург

Полузащитник петербургской футбольного клуба «Зенит» итальянец Клаудио Маркизио поделился своими впечатлениями от города после переезда.

Маркизио заявил, что любит Санкт-Петербург за вкусную еду, комфорт и романтическую атмосферу. А вот не нравится ему в Северной Столице дорожные пробки.

Кроме того, он отметил, что даже и не думал, что жизнь в Петербурге может оказаться такой комфортной.

Маркизио поделился, что очень полюбил русскую кухню и в Петербурге её отлично готовят. Он заметил, что в городе царит романтичная атмосфера, но это не мешает вести интенсивный образ жизни.

Футболист «Зенита» родом из небольшого города в Италии, поэтому пробки на дорогах стали для него неприятным и непривычным явлением.

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