В Ленобласти от отходов мыльного производства посинели реки

Итальянская компания, занимающаяся производством мыльных средств, замечена в нарушениях, которые привели к загрязнению двух рек в Ленинградской области.

Река Ижора в Тосненском районе и река Славянка в Пушкинском районе буквально окрасились в синий цвет. Жители также отмечают, что от водоемов исходит химический запах.

Природоохранная прокуратура провела проверку по факту обращения активистов «Зеленого Фронта» и выявила нарушения в деятельности итальянской компании ООО «ОЛД МИЛЛ ХОЛДИНГ».

Компания занимается производством мыла, моющих средств и использует красители синего и фиолетового цветов.

Нарушения заключаются в том, что предприятие сбрасывает недостаточно очищенные воды, не ведет учет сброса сточных вод, не предоставляет необходимые сведения о сбросе вод.

В отношении компании возбуждены уголовные дела, а руководителю внесено представление об устранении нарушений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жителей Петербурга напугало «чудовище» в Неве.