Канал “Зенита” “Z+” запустят на игру с “Локомотивом”

Президент Александр Медведев выразил надежду, что новый выпуск не придется цензурировать, а ведущие учтут первый опыт.

Президет ФК “Зенит” Александр Медведев заявил, что следующий выпуск онлайн-канала “Z+” — первый онлайн-платформы футбольных клубов для просмотра матчей в реальном времени — выйдет 7 апреля на матч с “Локомотивом”. Это значит, что в воскресенье 31 марта на игру с “Оренбургом” платформу не планируют запускать.

Медведев сообщил РИА “Новости” 27 марта, что трансляция привлечет большое число зрителей — ведь это встреча лидера турнирной таблицы РПЛ с действующим чемпионом. Президент, судя по всему осведомлен о реакции фанатов команды Петербурга на появление канала, и заявил, что надеется, что выпуск не придется цензурировать, а телевещатели учтут весь опыт первого выпуска.

Онлайн-канал заработал на матче команды Санкт-Петербурга против “Спартака” и вызвал массу критики от пользователей. Фанатам не понравилась долгая подгрузка видео и наличие мата в трансляции, о чем ранее сообщила Gazeta.SPb.