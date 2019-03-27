Канал “Зенита” “Z+” запустят на игру с “Локомотивом”

Первый выпуск канала фанатам
Первый выпуск канала фанатам "Зенита" не понравился. Фото: fc-zenit.ru

Президент Александр Медведев выразил надежду, что новый выпуск не придется цензурировать, а ведущие учтут первый опыт.

Президет ФК “Зенит” Александр Медведев заявил, что следующий выпуск онлайн-канала “Z+” — первый онлайн-платформы футбольных клубов для просмотра матчей в реальном времени — выйдет 7 апреля на матч с “Локомотивом”. Это значит, что в воскресенье 31 марта на игру с “Оренбургом” платформу не планируют запускать.

Медведев сообщил РИА “Новости” 27 марта, что трансляция привлечет большое число зрителей — ведь это встреча лидера турнирной таблицы РПЛ с действующим чемпионом. Президент, судя по всему осведомлен о реакции фанатов команды Петербурга на появление канала, и заявил, что надеется, что выпуск не придется цензурировать, а телевещатели учтут весь опыт первого выпуска.

Онлайн-канал заработал на матче команды Санкт-Петербурга против “Спартака” и вызвал массу критики от пользователей. Фанатам не понравилась долгая подгрузка видео и наличие мата в трансляции, о чем ранее сообщила Gazeta.SPb.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
зенит Канал локомотив матч онлайн-канал “Z+”
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