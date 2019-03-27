Рецидивиста из Ленобласти приговорили к пожизненному сроку за несколько убийств

Мужчина убил как минимум четырех человек во Всеволожском районе. Свою вину подсудимый не признал.

Ленинградский областной суд признал 32-летнего мужчину виновным в нескольких преступлениях и приговорил к пожизненному заключению, сообщили Gazeta.SPb в СК Санкт-Петербурга 27 марта.

По данным следствия, в 2014 году мужчина ограбил своего знакомого и поджег его дом в деревне Проба, тот погиб от отравления угарным газом. Через 2 года он ограбил своего собутыльника в той же деревне, поджег на нем одежду, пока тот спал. Тот остался жив, но ему пришлось обратиться в больницу, передает СК Ленобласти.

Осенью 2017 года мужчина убил своих соседей: мужчину и женщину, затем поджег дом, в котором находился их престарелый отец — старик не смог выбраться. По данным следствия, мужчину уже был судим за изнасилование и убийство, перед в СК Ленобласти. Свою вину обвиняемый не признал, но роли это не сыграло — он отправляется в тюрьму до конца своих дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кировске раскрыли убийство человека, чье тело нашли у железной дороги.