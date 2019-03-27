В Петербурге продают логистическую компанию за 60 миллионов

Автор объявления до этого успешно продал блендер за 1000 рублей.

В Санкт-Петербурге продают логистическую компанию за 60 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb аналитики сайта “Юла” 27 марта, где появилось объявление. У компании нет имени, но автор объявления Андрей Б. сообщает, что она работает на рынке уже 11 лет и имеет свой автопарк.

По словам автора, покупатель может рассчитывать на прибыль в 32 млн каждый год, а оборот самого предприятия достигает 178 млн рублей. Причины продажи не называются, но автор уверяет, что у компании нет кредитов и лизинга, а сотрудники смогут консультировать нового владельца по всем вопросам.

Пока что ажиотажа объявление не вызывает — с 28 февраля оно собрало 125 просмотров. Сейчас это единственное активное объявление пользователя сайта. История аккаунта показывает, что ранее мужчина успешно продал блендер за 1000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге появятся новые бизнес-кварталы.