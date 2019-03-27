Кержаков и Скиллзи приехали к воспитанникам «Академии Зенита»

Кержаков пообщался с юными футболистами. Фото: https://vk.com/akerzhakov_11
Кержаков пообщался с юными футболистами. Фото: https://vk.com/akerzhakov_11

Футболист провел мастер-класс для юных игроков, мечтающих вырасти профессионалами своего дела.

Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков приехал, чтобы принять участие в тренировке воспитанников «Академии Зенита» сегодня, 27 марта. Вместе с ним к ребятам пришел официальный талисман чемпионата Европы по футболу в 2020 году Скиллзи. Кержаков пообщался с будущими звездами российского футбола, а также показал им несколько приемов.

Дети обрадовались возможности пообщаться с бывшим игроком футбольного клуба. Они просили дать совет, а также сделали кучу снимков с Кержаковым и Скиллзи, передает «Мойка78».

Напоминаем, что талисман соревнований продемонстрировали в эту среду на стадионе «Газпром Арена». Он будет приветствовать гостей Санкт-Петербурга, которые приедут на матчи группового этапа и четвертьфинал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020 – им стал мальчик в голубой форме.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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