Фрунзенцы подарят дом птицам и разрисуют асфальт

Акция “Подари дом птицам” также приурочена к Международному дню птиц. Фото: https://pixabay.com

Акция “Подари дом птицам” также приурочена к Международному дню птиц. Фото: https://pixabay.com

Также послушают выступление вокальной студии “Феличита” и узнают, кто занял 1 место в городской Спартакиаде по мини-футболу.

Все этой пройдет в рамках акции “Подари дом птицам”, которая стартует 29 марта в 15:00 на Бухарестской, 59. Студенты колледжа отраслевых технологий “Краснодеревец” специально к этому дню уже подготовили скворечники. Об этом сообщает администрация города.

На акцию планирует приехать и глава Фрунзенского района Константин Серов. Он вместе с ребятами из детского дома украсит крону бумажными птицами. Для участников акции запланированы конкурс рисунков на асфальте, выступление вокальной студии “Феличита”.

Акция также приурочена к Международному дню птиц, который отмечают 1 апреля.

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