Новым представителем Ленобласти при правительстве РФ стал “активный” и “мобильный” чиновник

Чиновник был представлен на заседании правительства Ленинградской области и назначен распоряжением главы региона.
В администрации правительства Ленинградской области сегодня сообщили, что губернатор региона Александр Дрозденко назначил нового руководителя Представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации.
Им стал Андрей Ковалев. До назначения Ковалев являлся помощником губернатора и за время работы проявил себя активным и неравнодушным, отмечают в администрации.
Дрозденко уверен, что Ковалев работает на результат, имеет хорошие позиции в Москве, активен, мобилен и полностью готов к продвижению интересов региона на новом посту.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 апреля правительство Ленобласти ждут кадровые перемены.